2019/07/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصرت راكبة مصرية مريضة في واشنطن على العودة إلى وطنها كأمنية أخيرة لها قبل وفاتها، حيث تدهورت حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بسرطان الكبد.وفوجئ طاقم رحلة واشنطن بالراكبة المصرية ومدى تدهور حالتها الصحية وهو ما يمنع سفرها، حيث قام بالتشاور مع مديرة الرحلة ومدير محطة واشنطن، وتمت الموافقة على سفر الراكبة التي دخلت الطائرة على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادثة حزينة أشبه بقصص الأفلام في مطار مصري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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