2019/07/30 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حذر صندوق النقد الدولي، السلطات العراقية من الاستمرار فيما وصفه بـ"الاسراف" الحالي.

وقال الصندوق وفقاً لخبر نقلته شبكة "بابلك فاينينس انترناشونال" الاقتصادية، وتابعته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تتلقى بيانا تحذيريا من صندوق النقد الدولي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تتلقى بيانا تحذيريا من صندوق النقد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).