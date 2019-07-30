نصائح غذائية لـ

2019/07/30 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت السيدة موضي الهاجري رئيس قسم التغذية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمجموعة من النصائح من الجيد اتباعها خلال عيد الأضحى أهمها:

• التقليل قدر الإمكان

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