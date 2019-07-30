تحالف القوى: التيار الصدري يضغط على الحلبوسي لتعديل هذا القانون

2019/07/30 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تحالف القوى العراقية، عن ضغوط يمارسها التيار الصدري على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتعديل قانون العام، مشيرا إلى تعرض الحلبوسي الى “ضغوط” سياسية ودولية “كبيرة” بخصوص قوانين.وقال الناطق باسم التحالف النائب فالح العيساوي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “التيار الصدري يضغط على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتعديل قانون العفو […]

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