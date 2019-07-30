ناسا : شاحنة “دراغون” أوصلت إلى المحطة الفضائية الدولية نماذج من الطحالب

2019/07/30 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التحمت مركبة الشحن “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية يوم 28 يوليو بالمحطة الفضائية الدولية.وأفادت “ناسا” بأن الشاحنة أوصلت إلى المحطة 2.5 طن من الحمولة المفيدة، بما فيها أجهزة من شأنها دراسة تأثير انعدام الجاذبية على الطحالب (النباتات الحزازية) والبكتيريا.ويعوّل العلماء من بعض الجامعات اليابانية على دراسة تأثير انعدام […]

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