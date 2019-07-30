2019/07/30 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة CBC أخبارا تشير إلى أن كندا تسعى لتطوير أقمار اتصالات جديدة لتغطية بعض المناطق على كوكبنا بشبكات الإنترنت عالية السرعة.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحكومة الكندية تدرس تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كندي (نحو 76 مليون دولار) لتطوير مجموعة من أقمار الاتصالات المتطورة التي ستغطي بعض المناطق القروية والنائية من الأرض بشبكات الإنترنت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تسعى لتطوير أقمار جديدة للاتصالات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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