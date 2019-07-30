2019/07/30 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يبدو أن فوز أتلتيكو مدريد على جاره ريال مدريد قبل أيام بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف لثلاثة، قد تركت أثرا بليغة على نفسية مسؤولي الفريق الملكي، على الرغم من ظاهر المباراة الودي.وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الريال غاضب من أتلتيكو، بسبب تلك النتيجة القاسية، ولن يسمح له بالظفر بخدمات لاعبه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب السباعية..



الريال لن يمنح خاميس لأتلتيكو وكالة خطوة برس.

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