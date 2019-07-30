نصيف تتحدث عن تسوية سياسية لـ 114 ملف فساد في وزارة الداخلية

2019/07/30 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الاتجاه برس

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، عن تسوية سياسية لـ114 ملفاً للفساد في وزارة الداخلية.

وقالت نصيف في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة الاتجاه، إن “هناك 114 ملفا للفساد في وزارة الداخلية وتحديدا الشرطة الاتحادية حصلت فيها تسوية سياسية قبل الانتخابات”، مبينة ان “الكتل السياسية اتفقت قبل خمسة أيام على انهائها وعدم التكلم بها”.

ودعت نصيف محافظي البصرة والنجف، إلى “الالتفات لقضية تهريب العملة والمخدرات التي تدخل البلاد عن طريق محافظتيهما”، مشيرة الى ان “الريع المفترض ان تحصل عليه هاتان المحافظتان هو 576 مليون دولار”.

وأكدت ان “هناك عصابة يرتبط بها ضباط في مفتشية الداخلية تقوم بعملية تهريب ومزاد للعملة عبر شركات انوار الفارس ومصرف مضايا والبعد الرابع”، لافتة الى ان “هذه الشركات تسرق المال العراقي، حيث ان البضاعة التي يتم ادخالها للبلاد والتي تبلغ ضريبتها 27 مليونا يتم دفع 200 دولار لتزوير المستندات الرسمية بشأنها”.

وتابعت “لقد أحلت الملف الى هيئة النزاهة ومستعدة لتزويدها بالنسخ الاصلية لتلك المستندات”.

KKK

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