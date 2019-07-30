ارتفاع أسعار الدجاج بايران وتوزيعها في بعض المدن ببطاقات الهوية

2019/07/30 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدجاج بشكل حاد في مدن إيرانية مختلفة، في الأيام القليلة الماضية، وقد وصل سعر الکيلو الواحد إلى 15 و18 ألف تومان.وفي بعض المدن الإيرانية، ومنها مدينة أورومية، يتم توزيع الدجاج بأسعار خاصة، بعد تقديم بطاقة الهوية.وقال كريم عرب باغي، نائب رئيس نقابة المواد البروتينية واللحم والدجاج: "بسبب الزيادة في أسعار الدجاج يتم عرض اللحوم البيضاء- ببطاقة هوية- في أورومية".وأضاف عرب باغي: "نظرًا لنقص ذبح الدجاج، فإن سعره في سوق أورومية بلغ 12.900 تومان".وتابع: "ومن ناحية أخرى، نرى أن نصف الدجاج في سوق أورومية يباع بسعر 18 ألف تومان، وهو ليس سعرًا مناسبًا ويعتبر تهريبًا".

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