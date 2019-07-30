2019/07/30 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قيادة الجيش الجيش اللبناني أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار وأن عسكريا أصيب بجروح بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت في قضاء بعلبك وسط لبنان.وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته أمس الأحد، أنه أثناء قيام دورية للجيش بتنفيذ تدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات في حادثة موال أغنية الزفاف الدموي في لبنان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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