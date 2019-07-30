نائبان أمريكيان يسعيان لمعاقبة روسيا في الميزانية

2019/07/30 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترح مشرعان أمريكيان إدخال بند في الميزانية العسكرية الأمريكية يتضمن توسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل الديون السيادية وقطاعات أخرى في حال “تدخلها في الانتخابات الأمريكية”.وصاحبا المبادرة هما السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، والديمقراطي، كريس وان هولين، وجاءت المبادرة في رسالة وجهها السيناتوران إلى اللجان المعنية بهذا الشأن في مجلسي الشيوخ والنواب، وتم نشرها أمس […]

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