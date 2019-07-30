القبانجي يثير سخرية “السوشيال ميديا”: بريطانيا حلفت الحكومة العراقية بـ”العباس” للتوسط لدى ايران

2019/07/30 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يتحدث فيه عن طلب تقدمت به بريطانيا للحكومة العراقية، لغرض التوسط من اجل اخلاء السفينة المحتجزة لدى إيران.وقال القبانجي، إن “بريطانيا اقسمت على الحكومة العراقية بالعباس ابو فاضل للتوسط عند ايران من اجل اطلاق سراح السفينة المحتجزة”.ردود فعل […]

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