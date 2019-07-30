“فورين أفيرز”: حرب العراق في 2003 تسببت بإنهاء الهيمنة الأميركية على العالم

2019/07/30 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت مجلة فورين أفيرز الاميركية مقالا بعنوان حرب العراق في عام الفين وثلاثة تسببت بإنهاء الهيمنة الأميركية على العالم.

وقال كاتب المقال والمحلل السياسي فريد زكريا ان واشنطن أهدرت مرحلة القطب الواحد، ودمرت قوتها بنفسها، وإن الهيمنة الأميركية تلاشت في وقت ما من العامين الأخيرين، وأنها كانت لفترة وجيزة اتسمت بالتهور والعنف.وأضاف أن تلك السيطرة على مقاليد الأمور في العالم لم تدم سوى زهاء ثلاثة عقود من الزمن إذ بدأت مع سقوط حائط برلين عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين.

موضحا أن نهاية تلك الهيمنة، أو بالأحرى بداية النهاية، تمثلت في سقوط من نوع آخر كان مسرحه العراق في الفين وثلاثة، ومنذ ذلك الحين بدأ التفكك البطيء للهيمنة الأميركية.

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