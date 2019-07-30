2019/07/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة بعض العلماء بات يعتقد أن الكون يمتلك وعياً، وبهذا قد يتكرس علمياً مفهوم الكون الواعي، الحي، المطلق، الكامل ، أو المتمتع بالكمال والكلية ، والمتحرك والمتطور دوماً ، بلا بداية ولا نهاية ، لم يخلقه أحد ولم يخلق أحداً، إذ هو الوجود برمته، وكل شيء موجود، مادي أو غير مادي، هو جزء من مكوناته، من أصغر جسيم في اللامتناهي في الصغر في كوننا المرئي إلى أكبر شيء، في اللامتناهي في الكبر ، بما فيه نحن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بشارة - الكون الواعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد بشارة - الكون الواعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).