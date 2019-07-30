كندا تزيل “صنع في إسرائيل”

2019/07/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حكم قاض فدرالي في كندا بمنع وضع علامة “صنع في إسرائيل” على نوعين من النبيذ من إنتاج مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وعلل القاضي قراره بأن التسمية زائفة وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات، بحسب صحيفة “غلوب أند ميل” الكندية.وقال قرار المحكمة الفدرالية في كندا، إن “المستهلكين الكنديين لهم حق […]

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