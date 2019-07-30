2019/07/30 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد موسكو وضواحيها في يوليو الجاري طقسا دافئا وممطرا يساعد في نمو الفطر بكثرة في الغابات.وجرت العادة أن يقوم هواة جمع الفطر بتمشيط الغابات القريبة منطلقين من منازلهم الصيفية ( المسماة بـ”داتشا” باللغة الروسية).وقد سجلت وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو فقط في يوليو الجاري 80 حالة ضياع الطريق للرجال والنساء في الغابات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الطوارئ تحذر المواطنين الروس من خطر المتاهة في الغابة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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