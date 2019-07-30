2019/07/30 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

رحب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء، بقرارات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة بشأن المنافذ الحدودية و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يرحب بقرارات القضاء الأخيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يرحب بقرارات القضاء الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).