القانونية النيابية: مقترح قانون زيادة الرواتب التقاعدية وصل إلى الحكومة

2019/07/30 | 10:12

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بغداد :سومر نيوز

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان مقترح تعديل وزيادة الرواتب التقاعدية وصل الى الامانة العا...

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