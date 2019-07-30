المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يثمن قرارات مجلس القضاء ويعدها مكملة للإجراءات مكافحة الفساد

2019/07/30 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى لمكافحة الفساد التي عدها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة نفس المنظومات.

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