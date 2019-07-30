2019/07/30 | 10:15

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الخارجية الايرانية: اميركا شريكة في جرائم العدوان السعودي ضد اليمن

انتقد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" ، صمت المجتمع

الدولي حيال جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان ضد اليمن.

ودان موسوي في تصريح الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي بقصف

سوقا شعبية بمحافظة صعدة شمال اليمن مؤكدا ان اميركا وبعض الدول

الاوروبية ببيعها السلاح الى المعتدين تعتبر شريكة في مثل هذه

الجرائم، واضاف: ان القوات المعتدية على اليمن لم تحقق شيئا سوى

تدمير هذا البلد ، وتريد التغطية على هزائمها السياسية والميدانية

بقتل النساء والاطفال والمدنيين.

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