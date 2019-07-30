صباح البزوني : الدوائر الخدمية جاهزة لانطلاق حملة إعمار البصرة

2019/07/30 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس البصرة صباح حسن البزوني عن جاهزية الدوائر الخدمية لانطلاق حملة إعمار محافظة البصرة وبمدة أقصاها 15 يوميا.وقال البزوني في تصريح صحفي ” ان الحملة تتضمن إنارة وتنظيف وصيانة الشوارع وكذلك إعمار الأرصفة المتضررة والمجسرات سواء في مركز المدينة أو في الاقضية والنواحي ، مشيرا إلى ان مجلس المحافظة سيشرف على الحملة […]

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