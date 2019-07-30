القانونية النيابية:مقترح قانون زيادة الرواتب التقاعدية وصل إلى الحكومة

2019/07/30 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان مقترح تعديل وزيادة الرواتب التقاعدية وصل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لافتاً الى ان المقترح وفق وفي حال موافقة الحكومة وتشريعه داخل البرلمان فانه سيجعل اقل راتب تقاعدي 600 الف بدلا من 400 الف.وقال عضو اللجنة وجيه عباس في تصريح لـ /المعلومة واطلعت عليه وكالة صدى “اقترحنا تعديل

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