قوات الاحتلال تهدم خيامًا شمال الأغوار

2019/07/30 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم خيام وبركسات في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوة عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة في ساعات الصباح الباكر وشرعت بعمليات الهدم.وأضاف أنه تم هدم ثلاث خيام وبركسات للمواطن جميل سليمان بني عودة ونجله سليمان، والمواطن أيمن عزات […]

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