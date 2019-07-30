2019/07/30 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، ان فرز أسماء المتقدمين للتعين على ملاك التربية سيجري بحضور الجهات الرقابية وبضمنها وسائل الاعلام من اجل تلافي حدوث حالات الفساد.وقال عضو مجلس المحافظة ماجد الساعدي في تصريح تابعه النعيم نيوز، إن “أسماء المتقدمين للتعيين على ملاك التربية سيتم فرزها وفق معايير من بينها المعدل والاقدمية بالتخرج والاختصاص المطلوب، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرز أسماء المتقدمين للتعيين سيجري بحضور الجهات الرقابية النعيم نيوز.

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