2019/07/30 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس ثمّن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة، عادا إياها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة منظومات الفساد، خصوصا في ملف المنافذ الحدودية.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وتلقته “خطوة برس” إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يثمّن القرارات التي اتخذها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس مكافحة الفساد يثمن قرارات القضاء بشأن المنافذ والمخدرات والنزاهة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس مكافحة الفساد يثمن قرارات القضاء بشأن المنافذ والمخدرات والنزاهة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس مكافحة الفساد يثمن قرارات القضاء بشأن المنافذ والمخدرات والنزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).