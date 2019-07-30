المدفعية اليمنية تقتل وتصيب عددا من عناصر التحالف السعودي غربي البلاد

2019/07/30 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة "المسيرة" في اخبار عاجلة اطلع عليها موقع "الغدير"، ان" مدفعية انصار الله واللجان الشعبية قصفت تجمعات لقوات سعودية شرق جبل النار التابع إدارياً لمديرية حرض في محافظة حجة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.واضافت، انه" أوقع القصف قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين".انتهى..م.م

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