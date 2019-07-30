النزاهة تضبط اختلاساً بـ 11 مليار دينارٍ من مُخصَّصات نازحي نينوى

2019/07/30 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط الأوليات الخاصة بصرف أكثر من (11) مليار دينارٍ في ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنَّ تلك المبالغ مُخصَّصة من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي المحافظة.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق عمل المديريَّة قام بضبط الأوليات الخاصَّة بصرف […]

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