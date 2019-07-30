الصناعة والمعادن تكشف تداعيات قرارات منع استيراد 3 منتجات غذائية

2019/07/30 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، تداعيات قرارات مجلس الوزراء المتخذة خلال هذا العام بشأن منع استيراد عدد من المنتجات الغذائية.

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