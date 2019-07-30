تحالف سائرون يـكشـف عن خطـأ فني في الاتفاقيـة الامنيـة التي سيصوت عليهـا البرلمـان اليوم

2019/07/30 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة تحالف سائرون عن خطأ فني بمسودة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الامني والعسكري بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية ، المقرر ان يصوت عليها مجلس النواب اليوم .وذكرت النائبة عن التحالف ايناس المكصوصي في تصريح لهاان ” الصفحة الاولى من مسودة مشروع الاتفاقيـة الامنية بين العراق والاردن ، تضمنت فقط شعار المملكة الاردنية […]

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