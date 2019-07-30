2019/07/30 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت وسائل إعلام أمريكية أن خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، أبدى استعداده للإدلاء بشهادته ضد السعودية، مقابل عدم الحكم عليه بالإعدام.وأوضحت صحيفة “The Wall Street Journal” أن خالد شيخ محمد فتح الباب لمساعدة ضحايا الهجمات في دعواهم ضد السعودية، إذا جنبته الحكومة الأمريكية حكم الإعدام في غوانتانامو.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض صفقة على أميركا على حساب السعودية! وكالة خطوة برس.

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