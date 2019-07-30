2019/07/30 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن حملة لازالة التجاوزات في الشعلة شمالي غرب العاصمة.وأكدت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الشعلة بحملة لازالة التجاوزات ضمن ما يعرف شعبياً بشارع الغربي الرئيسي ضمن المحلة 462”.وأضاف البيان أن “الحملة تضمنت ازالة العديد من البسطات والسكراب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تزيل تجاوزات في منطقة الشعلة وكالة خطوة برس.

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