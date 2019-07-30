2019/07/30 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان العراق ولبنان، وقعا على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجالين الشبابي والرياضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت/ المعلومة/ نسخة منه، أن “ العراق ولبنان، اتفقا على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي، وذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض الى بيروت تلبية لدعوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة بين العراق ولبنان في المجالين الشبابي والرياضي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة بين العراق ولبنان في المجالين الشبابي والرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).