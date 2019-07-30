الصناعة تكشف عن تداعيات قرارات منع استيراد منتجات العصائر والملح والمعكرونة

2019/07/30 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن تداعيات قرارات مجلس الوزراء المتخذة خلال هذا العام بشأن منع استيراد عدد من المنتجات.

وقال بيان تلقته، العهد نيوز، اليوم

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