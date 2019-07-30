2019/07/30 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط اختلاسا بأكثر من 11 مليار دينار من مخصصات نازحي نينوى.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى، ان “ملاكات مديرية تحقيق نينوى تمكنت من ضبط الأوليات الخاصة بصرف أكثر من (11) مليار دينار في ديوان المحافظة، مبينة أن تلك المبالغ مخصصة من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي المحافظة”.واشار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط اختلاساً بأكثر من 11 مليار دينار من مُخصَّصات نازحي نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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