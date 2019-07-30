صحيفة خليجية : الاستخبارات الامريكية استعانت بــ

2019/07/30 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

نقلت صحيفة خليجية ما قالت إنه تأكيدات أمريكية بمواجهة محاولة إيرانية للسيطرة على العراق بشكل كامل عبر بعض المخلصين من الشخصيات البارزة في العراق.

ووفق ما جرى تداوله، فقد ذكرت صحيفة إماراتية في عددها اليوم، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أحبطت مهمة رجل إيران المخلص قائد فيلق القدس ...

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