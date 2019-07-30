“واتساب” يسيّر السياسة العراقية: تسريبات وأزمات واتفاقات مبيّتة

2019/07/30 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما تحوّل تطبيق “واتساب” إلى أكثر الوسائل استخداماً بين النواب والمسؤولين العراقيين، وما ترتب على ذلك من مشاكل كثيرة، كشف مسؤول عراقي

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