امانة بغداد تنفذ حملة لازالة التجاوزات شمال غربي العاصمة

2019/07/30 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن حملة لازالة التجاوزات شمال غربي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الشعلة بحملة لازالة التجاوزات ضمن ما يعرف شعبياً بشارع الغربي الرئيسي ضمن المحلة 462”.وأضاف البيان أن “الحملة تضمنت ازالة العديد من البسطات والسكراب واللافتات وغيرها من التجاوزات المختلفة بعد إنذارهم […]

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