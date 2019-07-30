أحدث المدرعات القتالية تصل العراق

2019/07/30 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر إعلامي بوصول دفعة جديدة من مركبات القتال المدرعة "بي إم بي 3إم" إلى العراق.

وتم نقلها إلى إحدى قواعد الجيش العراقي.





وكان العراق قد تسلم الدفعة الأولى في العام الماضي بحسب ما ذكرت صفحة خلية الخبراء التكتيكية.

وتعتبر مركبة "بي إم بي 3إم" من أحدث المدرعات القتالية الروسية الصنع.

وتتميز مركبة "بي إم بي 3إم" العراقية بوجود تدريع إضافي على البدن الخارجي مع دروع شبكية، وتتسلح بمدفع عيار 100ملم الذي يمكن أن يطلق قذائف وصواريخ موجهة مضادة للدبابات متصل بجانبه مدفع رشاش عيار 30 ملم الذي يطلق أكثر من 300 طلقة في الدقيقة، بالإضافة إلى 3 مدافع رشاشة عيار 7.62 ملم.





وتم تجهيز نظام ادارة النيران بجهاز تنشين حديث يحتوي على كامرات حرارية لاكتشاف الأهداف وضربها في الليل.

وتتسع مركبة "بي إم بي 3إم" التي يقودها طاقم مكون من 3 أفراد لـ7 جنود.

ونوهت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إلى تزويد مركبات "بي إم بي 3إم" العراقية بمكيف الهواء.

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