“بالفديو”.. التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي

2019/07/30 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف وزير التربية وكالةً قصي السهيل، عن موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي .وقال السهيل في برنامج تلفزيوني، إن “نتائج السادس الاعدادي سيتم إعلانها يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين”، مبينا أن “نسب النجاح متقاربة مع العام الماضي تقريبا، لكنها ضمن المعدلات الطبيعية”.وأضاف أن “مجلس الوزراء خصص ترليون مليار لأكمال بناء […]

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