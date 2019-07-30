2019/07/30 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلنت هيئة النزاهة عن تمكن ملاكات مديرية تحقيق نينوى من ضبط الأوليات الخاصة بصرف أكثر من (11) مليار دينار في ديوان المحافظة، مبينة أن تلك المبالغ مخصصة من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي المحافظة.أشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في عرضها لتفاصيل عملية الضبط، إلى أن فريق عمل المديرية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط اختلاسا بأكثر من 11 مليار دينار من مخصصات نازحي نينوى المركز الخبري الوطني.

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