 النزاهة تضبط اختلاساً بأكثر من 11 مليار دينار من مُخصَّصات نازحي نينوى

2019/07/30 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط اختلاسا بأكثر من 11 مليار دينار من مخصصات نازحي نينوى.

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