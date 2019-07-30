اللجنة المالية تخاطب وزارة المالية بشأن الالتزام بتعيينات حملة الشهادات العليا

2019/07/30 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافادت وثيقة مسربة من اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اشتراطها الالتزام بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا لإجراء التعيينات.

وذكرت الوثيقة التي حصل عليها “النور نيوز” والموجهة الى وزارة المالية – مكتب الوزير “نرجو عدم المصادقة على أي محضر تعيينات في كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلا بعد التأكد من الالتزام بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 بما يخص تخصيص (15%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارات من درجات الحذف والاستحداث”.

وكان النائب رشيد العزاوي، كشف يوم السبت الماضي، عن السعي لتشريع قانون يضمن تعيين او تسليف الخرجين الذين يطمحون لإنشاء مشاريع إنتاجية.

وقال العزاوي في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حملة الشهادات العليا هم جمال الحاضر وضمان المستقبل، حيث يضمنون النجاح والعلو لشجرة كبيرة أسمها المجتمع”.

وأضاف، “يجب على الدولة استغلال هذه الطاقات بضمان فرص عمل حقيقية لهم لانهم عانوا ما عانوه من اجل بلوغ تلك المراحل العلمية المتقدمة، ونحن نسعى جاهدين في مجلس النواب لتشريع قانون يضمن تعيين او تسليف الخرجين الذين يطمحون لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة او متوسطة”.

وتابع، “يكون قسم منها منحة بعد نجاح المشروع، وانا مع تشجيع الخريجين ان يتجهوا الى القطاع الخاص”.

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