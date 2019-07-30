2019/07/30 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادترأس رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعقد جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي..



يتبع

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

17

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يرأس جلسة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يرأس جلسة المجلس الاعلى لمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).