النزاهة تضبط اختلاسا بأكثر من 11 مليار دينار من مخصصات نازحي نينوى

2019/07/30 | 10:44

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بغداد/ سومر نيوز

أعلنت هيئة النزاهة عن تمكن ملاكات مديرية تحقيق نينوى من ضبط الأوليات الخاصة بصرف أكثر من (11) مليار د...

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