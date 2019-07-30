تحالف القوى: التيار الصدري يضغط على الحلبوسي لتعديل هذا القانون

2019/07/30 | 10:44

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بغداد :سومر نيوز

كشف تحالف القوى العراقية، عن ضغوط يمارسها التيار الصدري على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتعديل قانو...

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