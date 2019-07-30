2019/07/30 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال على مستوى الوجودِ، لم يختفِ الصراعُ بين الجسد والسلطة رغم اتفاقهما في كثيرٍ من الوجُوه.كلاهما يتعلق بأفكارٍ مثل:( الوسيط، التحول، السر، العلامة، الذاكرة، الفعل، الوشم، الرمز، الصورة، الشعار، السريان، الشبح، الظل )، وكلاهما يزاحِم الآخر داخل ثقافةٍ تحدد إلى أي مدى سيمارس أدواره.وهذا هو "مَوطِّئُ الأثر" لأيَّةِ علاقةٍ بينهما، ويؤكد معاني الحضور المتبادل(الجسد سلطة والسلطة جسد)، إذ اعتبر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي عبد العال - السُلْطة وأُنطولوجيا الجسد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سامي عبد العال - السُلْطة وأُنطولوجيا الجسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).