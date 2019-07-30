2019/07/30 | 10:46

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عبد المهدي يستعد لاتخاذ اجراءات "حساسة" الشهر المقبل

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

10:30 am

32

افادتْ مصادر سياسية مطلعة بان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي

سيجري تغييرات في عدد من الوزراء خلال الشهر المقبل،

مشيرة الى ان البرلمان يستعد لرفع الحصانة عن نواب مطلوبين

للقضاء. وقالت المصادر ان عبد المهدي سيجري تغييراته الوزارية خلال شهر آب

المقبل لتغيير عدد من الوزراء ، وحسمها سيكون في جلسات الفصل التشريعي

الجديد.

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