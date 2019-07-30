2019/07/30 | 10:46

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مناقشة عدد من مشاريع القوانين ..



وملف الكابينة الوزارية خارج الجدول

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

10:21 am

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يعتزم البرلمان عقد جلسته ظهر اليوم لقراءة ومناقشة عدد من مشاريع

القوانين المدرجة على جدول أعمال البرلمان. واوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان لها ، أن جدول الأعمال

يتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق بين العراق والصليب الأحمر

والتصويت على قانون إنضمام العراق لإتفاقية المعايير الدنيا للضمان

الإجتماعي ، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون إنضمام العراق إلى

الإتفاقية الدولية للإنقاذ ومشاريع إتفاقية التعاون الأمني بين العراق

والأردن.

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