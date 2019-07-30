ضبط /11/ مليار دينار من مخصصات نازحي نينوى قبل اختلاسها

2019/07/30 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت هيئة #النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 11 مليار دينار عراقي من مخصصات نازحي #نينوى، قبل اختلاسها.النزاهة ذكرت في بيان أن «فريق عمل #المديرية […]

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