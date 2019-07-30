2019/07/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت في مركز الإمام الحسن عليه السلام في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا الندوة السنوية للحج و الحجيج و التي تنظمها حملة الإمام الرضا عليه السلام للحج و العمرة بإدارة الحاج أبي نور الحسين.حيث كان موضوعها شاملا لموجز مختصر عن أعمال الحج (عمرة التمتع و حج التمتع).حيث ذكر الشيخ الدمستاني صورة عامة عن أحكام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ندوة الحج و الحجيج (1440 هـ) في مركز الإمام الحسن (ع) في بروكسل النعيم نيوز.

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